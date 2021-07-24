Olimpiyat köyünde test kiti sıkıntı yaşattı! | Tokyo 2020

Tokyo 2020'de heyecan devam ederken, Olimpiyat köyüne ulaşan sporcular şok bir durum ile karşılaştı. Test kitlerinin yetersiz gelmesi sebebiyle sporcular, programlandığı şekilde testten geçirilmedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcular, günlük olarak corona virüsü testine giriyor. Geçtiğmiz sene ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları bu sene gerçekleştiriliyor. Ancak Olimpiyat köyünde test kitinde eksiklik sıkıntı yaşattı. Olimpiyat köyüne pazartesi günü ulaşan sporcuların bu kitlerdeki yetersizlik nedeniyle programlandığı şekilde testten geçirilemediği ortaya çıktı. Olimpiyatlarda 19 kişinin daha test sonucu pozitif çıkarken, oyunlarla ilişkili corona virüsüne yakalananların sayısı 100'ü geçti.

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