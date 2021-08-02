Türkiye Rusya Tokyo 2020 Olimpiyatları voleybol maçı CANLI

Türkiye Rusya arasında oynanan maç başladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 5. maçında Rusya ile karşılaşıyor. Bir üst turda rakibimizi belirleyecek öneme sahip Türkiye-Rusya müsabakasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Rusya karşısında... İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu. B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 ile geçti. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiz...

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