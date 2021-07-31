31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı!

Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı!
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, tarihi bir başarı elde ederek altın madalyaya uzandı. 22 yaşındaki sporcumuzun başarısının sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında, tarihi bir gün yaşandı. Klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçumuz Mete Gazoz altın madalyaya ulaşırken, bu başarı Türkiye'nin olimpiyat tarihinde de bir ilkti. Ülkemizi gururlandıran Mete'nin başarısının perde arkasında ise farklı spor dallarından faydalanması yatıyor.

1996 doğumlu sporcunun, okçuluk aşkı aileden geliyor. Annesi, babası ve kız kardeşi de bu sporla ilgilenen Mete Gazoz, okçuluk branşında kendisini geliştirebilmek için yüzmeden basketbola kadar birçok spor dalında da faaliyet gösterdi. Görme yetisini geliştirmek için resim yapan ve gözleriyle el koordinasyonunu sağlamak için piyano çalan Mete Gazoz, günlük idmanlarını da hiç aksatmadı.

Milli okçumuz Mete Gazoz'dan tarihi başarı! Olimpiyat şampiyonu oldu

94. MADALYAYI GETİRDİ

Milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısı 94'e çıktı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, sonrasındaki süreçte 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Okçuluk müsabakalarının son gününde milli sporcu Mete Gazoz, altın madalya elde ederek hem Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getirdi hem de ülkenin toplam madalya sayısını 94'e taşıdı.

Başkan Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Olimpiyatlarda vaka sayısı 241'ye çıktı Olimpiyatlarda vaka sayısı 241'ye çıktı
Başkan Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik!
Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu! Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör