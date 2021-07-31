Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, tarihi bir başarı elde ederek altın madalyaya uzandı. 22 yaşındaki sporcumuzun başarısının sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında, tarihi bir gün yaşandı. Klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçumuz Mete Gazoz altın madalyaya ulaşırken, bu başarı Türkiye'nin olimpiyat tarihinde de bir ilkti. Ülkemizi gururlandıran Mete'nin başarısının perde arkasında ise farklı spor dallarından faydalanması yatıyor.
1996 doğumlu sporcunun, okçuluk aşkı aileden geliyor. Annesi, babası ve kız kardeşi de bu sporla ilgilenen Mete Gazoz, okçuluk branşında kendisini geliştirebilmek için yüzmeden basketbola kadar birçok spor dalında da faaliyet gösterdi. Görme yetisini geliştirmek için resim yapan ve gözleriyle el koordinasyonunu sağlamak için piyano çalan Mete Gazoz, günlük idmanlarını da hiç aksatmadı.
94. MADALYAYI GETİRDİ
Milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısı 94'e çıktı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, sonrasındaki süreçte 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Okçuluk müsabakalarının son gününde milli sporcu Mete Gazoz, altın madalya elde ederek hem Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getirdi hem de ülkenin toplam madalya sayısını 94'e taşıdı.
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