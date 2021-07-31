31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 241'e yükseldi

Olimpiyatlarda vaka sayısı 241'ye çıktı
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını devam ediyor. Son olarak akredite olmuş kişilerden virüse yakalanan kişi sayısı 241'e yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 241'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüse yakalanan 21 kişi arasında turnuva kapsamında hizmet veren 14 sözleşmeli çalışan ve 7 resmi yetkili yer aldı.

Son bir günde müsabakalarda yarışan sporcular arasında Covid-19'a yakalanan olmadı. Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 241'e çıktı.

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