Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 241'e yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını devam ediyor. Son olarak akredite olmuş kişilerden virüse yakalanan kişi sayısı 241'e yükseldi.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 241'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüse yakalanan 21 kişi arasında turnuva kapsamında hizmet veren 14 sözleşmeli çalışan ve 7 resmi yetkili yer aldı.
Son bir günde müsabakalarda yarışan sporcular arasında Covid-19'a yakalanan olmadı. Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 241'e çıktı.
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