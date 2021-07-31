31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında tarihi bir başarı elde ederek altın madalya kazandı. Okçulukta Türkiye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran başarılı sporcumuzu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Mete Gazoz ile telefonda konuştu.

İşte o sözler:

"Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. İnşallah seninle Türkiye'de bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum."

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