31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Kadınlar 100 metrede Jamaika madalyalara ambargo koydu! Rekor kırıldı

Jamaika atletizmde madalyalara ambargo koydu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar 100 metreye Jamaikalı sporcular damga vurdu. İlk 3 sırayı Jamaika alıp tüm madalyalara ambargo koyarken, 33 yıllık olimpiyat rekoru da kırıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre finalinde Jamaikalı Elaine Thompson, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61'lik derecesiyle geldi. Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Eski olimpiyat rekoru ABD'li Florence Griffith Joyner'e 10.62'lik derecesiyle aitti. Dünya rekoru da bu isme 10.49'luk zamanıyla ait.

2016 Rio'da da altın madalyayı kazanan Elaine Thompson, Tokyo'da da unvanını korumuş oldu.

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.

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