31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Milli okçumuz Mete Gazoz'dan tarihi başarı! Olimpiyat şampiyonu oldu

Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yle karşılaştı ve 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz, bu sonuçla birlikte okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, büyük bir başarı yakalayarak finale yükselmişti. Oyunların 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, final maçında İtalya'dan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu madalya aynı zamanda Türkiye'nin okçuluktaki ilk olimpiyat madalyası da oldu.

Şampiyonluk sonrası konuşan başarılı sporcu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım demiştim, söz vermiştim. Onu tuttum. Süper." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik!

1. SET: Mete Gazoz 26 (0) - (2) 29 Mauro Nespoli

2. SET: Mete Gazoz 28 (1) - (1) 28 Mauro Nespoli

3. SET: Mete Gazoz 27 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli

4. SET: Mete Gazoz 29 (1) - (1) 29 Mauro Nespoli

5. SET: Mete Gazoz 29 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli

TOPLAM SKOR: Mete Gazoz 6 - 4 Mauro Nespoli

Mete Gazoz kimdir? haberin devamı

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