Milli okçumuz Mete Gazoz'dan tarihi başarı! Olimpiyat şampiyonu oldu
Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yle karşılaştı ve 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz, bu sonuçla birlikte okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, büyük bir başarı yakalayarak finale yükselmişti. Oyunların 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, final maçında İtalya'dan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu madalya aynı zamanda Türkiye'nin okçuluktaki ilk olimpiyat madalyası da oldu.
Şampiyonluk sonrası konuşan başarılı sporcu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım demiştim, söz vermiştim. Onu tuttum. Süper." dedi.
1. SET: Mete Gazoz 26 (0) - (2) 29 Mauro Nespoli
2. SET: Mete Gazoz 28 (1) - (1) 28 Mauro Nespoli
3. SET: Mete Gazoz 27 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli
4. SET: Mete Gazoz 29 (1) - (1) 29 Mauro Nespoli
5. SET: Mete Gazoz 29 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli
TOPLAM SKOR: Mete Gazoz 6 - 4 Mauro Nespoli
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