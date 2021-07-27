Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI
2020 Tokyo Olimpatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, İtalya karşısında. İlk maçında son şampiyon Çin'i set vermeden mağlup eden milli sporcularımız, bir galibiyet daha elde etmek istiyor. Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1. SET | Türkiye - İtalya: 22-25
2. SET | Türkiye - İtalya: 22-22
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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başladı.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.
KALAN MAÇLAR
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
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