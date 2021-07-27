27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI

Türkiye - İtalya | CANLI
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

2020 Tokyo Olimpatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, İtalya karşısında. İlk maçında son şampiyon Çin'i set vermeden mağlup eden milli sporcularımız, bir galibiyet daha elde etmek istiyor. Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. SET | Türkiye - İtalya: 22-25

2. SET | Türkiye - İtalya: 22-22

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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başladı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

KALAN MAÇLAR

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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