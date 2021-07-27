27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyat haberi: Voleybol kadınlarda ikinci maçlar tamamlandı!

Tokyo'da voleybol kadınlarda ikinci maçlar tamamlandı!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol kadınlarda ikinci maçlar tamamlandı. Tokyo'da Ariake Arena'da, B Grubu maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Günün diğer sonuçları ise şu şekilde... | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberleri

Tokyo'da Ariake Arena'da B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takım, İtalya'ya 3-1 yenildi ve ilk yenilgisini aldı.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Japonya-Sırbistan: 0-3

Brezilya-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Güney Kore-Kenya: 3-0

B Grubu:

Rusya Olimpiyat Komitesi-Arjantin: 3-0

Çin-ABD: 0-3

İtalya-Türkiye: 3-1

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