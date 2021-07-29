29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda müthiş bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setletle yenmiş, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1'lik setlerle boyun eğmişti. Grubun 3. maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm bilgiler...

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Voleybol Takımı'mız, B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza attı.

Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya'ya 3-1'lik setlerle mağlup oldu.

Grubun 3. maçında ise millilerimiz ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alan ABD ile bugün karşılaşacak.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tokyo Olimpiyatları'ndaki 3. maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile Ariake Arena'da karşılaşacak. 29 Temmuz Perşembe günü (bugün) oynanacak mücadele TSİ 15.45'te başlayacak. Türkiye-ABD maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Milliler bu maçtan sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile mücadele edecek.

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