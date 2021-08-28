Yeni Malatyaspor Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karlı karşıya gelecek. Geçen hafta Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılan sarı-siyahlılar çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona Erol Bulut ile giriş yapan Gaziantep FK ilk puanını Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadelede elde etti. Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dari tüm detaylar...

Geçen hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanışan ev sahibinin hedefi ikinci galibiyet.

Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Karim Hafez ve Ertaç Özbir bu maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk üç puanını zorlu deplasmandan çıkarmaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlılarda, Alexandru Maxim ve Kana-Biyik sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.

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