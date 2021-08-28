28 Ağustos 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman?
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karlı karşıya gelecek. Geçen hafta Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılan sarı-siyahlılar çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona Erol Bulut ile giriş yapan Gaziantep FK ilk puanını Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadelede elde etti. Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dari tüm detaylar...

Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, ligde 5. kez birbirlerine rakip olacak.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. İki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biterken, 1 karşılaşmada ise Gaziantep FK galibiyete uzandı.

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak..

MAÇTAN NOTLAR;

Geçen hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanışan ev sahibinin hedefi ikinci galibiyet.

Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Karim Hafez ve Ertaç Özbir bu maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk üç puanını zorlu deplasmandan çıkarmaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlılarda, Alexandru Maxim ve Kana-Biyik sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.

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