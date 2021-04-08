08 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Ali Şansalan oldu.
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