08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Y. Malatyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 33. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu sözleri! "3-4 oyuncuyu değiştirebilir ama..."

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