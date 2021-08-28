Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı CANLI
Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile kaşlı karşıya geliyor. Geçen hafta Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılan sarı-siyahlılar çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona Erol Bulut ile giriş yapan Gaziantep FK ilk puanını Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadelede elde etti. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanıyor. İki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biterken, 1 karşılaşmada ise Gaziantep FK galibiyete uzandı. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER:
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Semih, Wallace, Sadık, Aabid, Jospin, Mallan, Adem Büyük, Mustafa, Tetteh
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Jefferson, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Recep Niyaz, Mendyl, Sagal, Merkel, Kitsiou
MAÇTAN NOTLAR;
Geçen hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanışan ev sahibinin hedefi ikinci galibiyet.
Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Karim Hafez ve Ertaç Özbir bu maçta forma giyemeyecek.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk üç puanını zorlu deplasmandan çıkarmaya çalışacak.
Kırmızı-siyahlılarda, Alexandru Maxim ve Kana-Biyik sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.
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