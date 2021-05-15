15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde konuk takımın giyeceği forma belli oldu.
Süper Lig'de 45 puanı Yeni Malatyaspor, sezonun son maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Matematiksel olarak ligde kalmayı başaran Yeni Malatyaspor, zorlu geçecek Galatasaray maçında siyah formayla sahada yer alacak. Maç, bugün saat 20.30'da oynanacak. Müsabakayı, Cüneyt Çakır yönetecek.
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