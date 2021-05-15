15 Mayıs 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına siyah formayla çıkacak

Yeni Malatyaspor'un giyeceği forma belli oldu
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan , sahasında 'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde konuk takımın giyeceği forma belli oldu.

'de 45 puanı , sezonun son maçına karşısında çıkacak. Matematiksel olarak ligde kalmayı başaran Yeni Malatyaspor, zorlu geçecek Galatasaray maçında siyah formayla sahada yer alacak. Maç, bugün saat 20.30'da oynanacak. Müsabakayı, yönetecek.

G.Saray'ın giyeceği forma belli oldu! haberin devamı

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