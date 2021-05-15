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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak!

G.Saray maçı öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak!
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in son haftasında ile karşılaşacak. İki ekip arasında oynanacak maç öncesi, 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapanacak yollar ve alternatif olabilecek güzergahlar... | Son dakika spor haberleri

Valiliği, kentte bugün - arasında oynanacak futbol müsabakası dolayısıyla 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

KAPATILACAK YOLLAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, " kuzey yan yoldan 'ne bağlantı yolu, 'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden 'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan 'a bağlantı yolu, 'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu" trafik akışına kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif yollar ise TEM kuzey yol bağlantı yolu ve Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.

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