15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına parçalı formayla çıkacak

G.Saray'ın giyeceği forma belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım sahaya parçalı formayla çıkacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 42. ve son haftasında şampiyonluğu averaja bağlı olan ile ligde bir iddiası kalmayan kozlarını paylaşacak.

Saat 20.30'da başlayacak ve 'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı takım parçalı formayla sahaya çıkacak.

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