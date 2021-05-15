15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına parçalı formayla çıkacak
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım sahaya parçalı formayla çıkacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluğu averaja bağlı olan Galatasaray ile ligde bir iddiası kalmayan Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak.
Saat 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı takım parçalı formayla sahaya çıkacak.
📣 Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek. #GSvYMS pic.twitter.com/Avg2oENMYP— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 15, 2021
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