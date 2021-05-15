Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına parçalı formayla çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım sahaya parçalı formayla çıkacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluğu averaja bağlı olan Galatasaray ile ligde bir iddiası kalmayan Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak.

Saat 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı takım parçalı formayla sahaya çıkacak.

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