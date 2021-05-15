15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Adem Büyük Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında attığı gole sevinmedi
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede konuk ekip 39. dakikada Adem Büyük'le 1-0 öne geçerken, deneyimli forvet eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Konuk ekip 39. dakikada Adem Büyük ile skoru 1-0'a getirdi.
33 yaşındaki forvet, eski takımına karşı attığı gol sonrasında sevinmedi.
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