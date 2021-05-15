15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Adem Büyük Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında attığı gole sevinmedi

Adem Büyük takımını öne geçirdi! Gol sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadelede konuk ekip 39. dakikada 'le 1-0 öne geçerken, deneyimli forvet eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

'in 42. ve son haftasında , Türk Telekom Stadı'nda 'u ağırladı.

Konuk ekip 39. dakikada ile skoru 1-0'a getirdi.

33 yaşındaki forvet, eski takımına karşı attığı gol sonrasında sevinmedi.

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