10 Nisan 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberleri: Malatyaspor'da vaka sayısı 10'a yükseldi!

Süper Lig ekibinde vaka sayısı 10'a yükseldi!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto takımlarından 'da, 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde 8 vaka açıklayan Güney Doğu Anadolu temsilcisi, 2 vaka daha açıkladı. Böylelikle Malatyaspor'da pozitif sayısı 10'a yükselmiş oldu. | (Son dakika spor haberleri)

ekibi 'da, yapılan testler sonucunda iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Nurettin Soykan tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.

Geçtiğimiz hafta ile 1-1 berabere kalan Malatyaspor, 34.hafta karşılaşmasında 'ya konuk olacak.

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