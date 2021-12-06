07 Aralık 2021, Salı
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Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27, Malatyaspor ise 14'e yükseltti.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.
Yeni Malatyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
ERTAÇ ÖZBİR KALESİNİ KAPATTI
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı oynanan maçta kalesini gole kapatan Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Konyaspor karşısında da 5 kurtarış yaparak gole izin vermedi.
Süper Lig | Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve Konyaspor ile Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27 yaparken, Malatyaspor 14 puana yükseldi.
Konyaspor Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27, Malatyaspor ise 14'e yükseltti.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.
Yeni Malatyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
ERTAÇ ÖZBİR KALESİNİ KAPATTI
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı oynanan maçta kalesini gole kapatan Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Konyaspor karşısında da 5 kurtarış yaparak gole izin vermedi.
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