07 Aralık 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig | Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konya’da kazanan çıkmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve Konyaspor ile Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27 yaparken, Malatyaspor 14 puana yükseldi.

Konyaspor Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27, Malatyaspor ise 14'e yükseltti.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

Yeni Malatyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

ERTAÇ ÖZBİR KALESİNİ KAPATTI

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı oynanan maçta kalesini gole kapatan Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Konyaspor karşısında da 5 kurtarış yaparak gole izin vermedi.


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