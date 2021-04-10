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GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu corona virüsüne yakalandı!

Süper Lig ekibinde corona şoku!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 1 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

ekibi 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent temsilcisi resmi hesabından, 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Gençlerbirliği kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı!

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