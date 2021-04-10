10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu corona virüsüne yakalandı!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 1 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent temsilcisi resmi hesabından, 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Gençlerbirliği kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:
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