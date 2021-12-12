Yeni Malatyaspor 2-6 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alanyaspor deplasmanda farka koştu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. 8 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 6-2'lik skorla kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alanyaspor 6-2 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. (p) ve 56. dakikalarda Diedhiou, 23'te Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52'de Novais ve 90'da ise Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 4'te Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 65. dakikada Haddadi çift sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor 2 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 2 maç sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner atışında Mounir topu ceza sahası dışında bulunan Aabid ile buluşturdu. Bu oyuncunun savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Efecan Karaca, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı noktasında topun başına geçen Diedhiou, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

17. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı. Arka direkte bulunan Tetteh, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

23. dakikada konuk ekip tekrar eşitliği sağladı. Kaleci Ertaç Özbir'in kısa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Wallace, meşin yuvarlağı Davidson'a kaptırdı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 2-2.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza sahasına gönderdiği ortada, iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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