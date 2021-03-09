09 Mart 2021, Salı
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Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi!
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, bu koltuk için İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de 26.haftada Malatya'da oynanan ve 3-2 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmeyi fesheden yönetim, ilk olarak Okan Buruk ve Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
Takım, geride kalan 3 haftada maçlara sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp antrenörü Hakan Çalışkan nezaretinde çıkarken, yönetimin ise yeni teknik direktörlük için İrfan Buz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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