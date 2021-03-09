09 Mart 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi!

İrfan Buz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran , bu koltuk için ile anlaşmaya vardı.

'de 26.haftada Malatya'da oynanan ve 3-2 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmeyi fesheden yönetim, ilk olarak Okan Buruk ve Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Takım, geride kalan 3 haftada maçlara sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp antrenörü Hakan Çalışkan nezaretinde çıkarken, yönetimin ise yeni teknik direktörlük için ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'de flaş ayrılık haberin devamı

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