Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi!

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, bu koltuk için İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de 26.haftada Malatya'da oynanan ve 3-2 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmeyi fesheden yönetim, ilk olarak Okan Buruk ve Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Takım, geride kalan 3 haftada maçlara sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp antrenörü Hakan Çalışkan nezaretinde çıkarken, yönetimin ise yeni teknik direktörlük için İrfan Buz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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