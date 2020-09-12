12 Eylül 2020, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında TFF 1. Lig'den yükselmeyi başaran ile transfer döneminin hareketli ekibi karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınkanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: , Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Murat Sarıgül, , Brahim Darri, Efe Tatlı, Erik Sabo, Yusuf Erdoğan, Artur Sobiech,

Yeni Malatyaspor: , , Teenage Hadebe, , Karim Hafez, Moryke Fofana, Zuqui, , , ,

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR

Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi Eric Lichaj, Ervin Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Enzo Roco, Vato Arveladze, Emiliano Viviano ve Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor ise Jetmir Topalli, Murat Akça, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Adem Büyük, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Christian Cueva, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Karim Hafez ve Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.

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