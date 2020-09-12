Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında TFF 1. Lig'den yükselmeyi başaran Fatih Karagümrük ile transfer döneminin hareketli ekibi Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2020-2021 Süper Lig sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınkanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Murat Sarıgül, Ervin Zukanovic, Brahim Darri, Efe Tatlı, Erik Sabo, Yusuf Erdoğan, Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç
Yeni Malatyaspor: Eray İşcan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Zeki Yavru, Karim Hafez, Moryke Fofana, Fernando Zuqui, Christian Cueva, Doğukan Emeksiz, Umut Bulut, Benjamin Tetteh
YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR
Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi Eric Lichaj, Ervin Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Enzo Roco, Vato Arveladze, Emiliano Viviano ve Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor ise Jetmir Topalli, Murat Akça, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Adem Büyük, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Christian Cueva, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Karim Hafez ve Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.
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