07 Eylül 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Malatya’ya tanıdık stoper

Malatya’ya tanıdık stoper
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Transferde şov yapan , stopere de tanıdık bir ismi getiriyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce Elazığ ve G.Antep'te forma giymiş, Anderlecht'te oynayan 30 yaşındaki Boşnak stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna katmak istiyor.

Transferde şov yapan , stopere de tanıdık bir ismi getiriyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce Elazığ ve G.Antep'te forma giymiş, Anderlecht'te oynayan 30 yaşındaki Boşnak stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Yunan ekibi AEK'de kiralık oynayan, 38 kez milli olan Vranjes, 26 maçta 10 sarı kart gördü.
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