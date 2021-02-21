21 Şubat 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'de flaş ayrılık
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da dönemi sona erdi.

ekiplerinden 'da flaş ayrılık... Son olarak Konyaspor'u evinde ağırlayan sarı siyahlılarda, 3-2'lik mağlubiyet sonrası istifa etti.

Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile 29 maça çıkarken 1.34 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan sarı siyahlılar, maç fazlasıyla 30 puanla 12. sıra bulunuyor.

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