Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık... Son olarak Konyaspor'u evinde ağırlayan sarı siyahlılarda, 3-2'lik mağlubiyet sonrası Hamza Hamzaoğlu istifa etti.





Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile 29 maça çıkarken 1.34 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan sarı siyahlılar, maç fazlasıyla 30 puanla 12. sıra bulunuyor.

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/SFbXBcAehs — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 21, 2021

DİĞER

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ