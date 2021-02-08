Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'dan Trabzonspor maçı öncesi açıklamalar!
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 3 puan istediklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.
İşte Hamzaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Bugün mücadeleci yanımız ön planda olmak zorunda. Çok iyi futbol oynayan, çok iyi pas yapan bir takım değiliz. Oyuncu grubumuza baktığımızda neyi iyi yapıyorsak, onu oynamaya çalışacağız. Onları kalemize yaklaştırmadan oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız."
"Trabzonspor, Abdullah hoca ile çok iyi bir çıkış yakaladı. Onları da tebrik ediyorum. İşimizin zor olduğunu söylemek gerekiyor. Bugün, bize lazım olan tek şey, gol."
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