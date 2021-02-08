08 Şubat 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'dan Trabzonspor maçı öncesi açıklamalar!

Hamza Hamzaoğlu açıkladı! Oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'da Teknik Direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 3 puan istediklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

'in 24. haftasında 'u konuk edecek olan 'da, Teknik Direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Hamzaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Bugün mücadeleci yanımız ön planda olmak zorunda. Çok iyi futbol oynayan, çok iyi pas yapan bir takım değiliz. Oyuncu grubumuza baktığımızda neyi iyi yapıyorsak, onu oynamaya çalışacağız. Onları kalemize yaklaştırmadan oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız."

"Trabzonspor, ile çok iyi bir çıkış yakaladı. Onları da tebrik ediyorum. İşimizin zor olduğunu söylemek gerekiyor. Bugün, bize lazım olan tek şey, gol."

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