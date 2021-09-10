Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Milli ara sona erdi. Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Son olarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş, kazanarak puanını 10'a yükseltmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi
BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!
FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!
2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası