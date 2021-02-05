05 Şubat 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Umut Bulut'tan Süper Lig'de 5. dalya!

Umut Bulut'tan 5. dalya!
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.02.2021

Süper Lig'in 22. haftasında 'ye konuk olan , sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-siyahlıların tecrübeli golcüsü , bu maçta forma giyerek Süper Lig'de 500. maçına çıktı ve 5. kez dalya dedi.

, , Toulouse, , ve 'un formalarını giyen Süper Lig'de 5. kez 'dalya' dedi. Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 2 oyuncu arasında yer alan tecrübeli golcü Süper Lig'de 503 maça çıkan Oğuz Çetin'in gerisinde 500 maçla en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Süper Lig'de 500 karşılaşmada 163 gole imza atan Umut Bulut, kariyeri boyunca 719 karşılaşmaya çıktı. 500'ü Süper Lig, 17'si U21 Ligi, 3'ü Türkiye Süper Kupası, 76'sı Türkiye Kupası, 38'i 3.Lig, 30'u 2.Lig, 25'i Avrupa Şampiyonası, 10'u Dünya Şampiyonası, 26'sı özel maç, 4'ü de özel turnuva ve kupa maçına çıkan forvet oyuncusu, 499 Süper Lig maçında 163 gol kaydedip, 43 asist yaptı.

Yeni Malatyaspor'la bu sezon 20 maça çıkan Umut'un toplam 4 golü bulunuyor.

21 YILDA 230 GOL

1999-2000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonelliğe geçen Bulut, sırasıyla Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da forma giydi. Bulut, 2020 sezonundan itibaren ise Yeni Malatyaspor'da forma giyiyor.

Süper Lig'le beraber futbol kariyeri boyunca U21 Ligi, Türkiye Süper Kupası, Türkiye Kupası, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig, Süper Lig, Özel Turnuva ve Kupalar, Özel Maçlar, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda 739 maça çıkan Umut Bulut'un kariyerindeki gol sayısı ise 230.

Göztepe kaçtı Malatya yakaladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Göztepe kaçtı Malatya yakaladı! Göztepe kaçtı Malatya yakaladı!
Hamzaoğlu: Aldığımız 1 puan değerli Hamzaoğlu: Aldığımız 1 puan değerli
Yeni Malatyaspor'dan imza şov! Yeni Malatyaspor'dan imza şov!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör