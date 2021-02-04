04 Şubat 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Aldığımız 1 puan değerli

Hamzaoğlu: Aldığımız 1 puan değerli
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 23. haftasında ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , "Burada aldığımız 1 puan değerli” dedi.

'in 23. Hafta maçında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'da Teknik Direktör , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Hamzaoğlu, deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün burada aldığımız 1 puan değerli. Göztepe bizden oyun anlamında daha iyi oynadı. İki takım da iyi mücadele etti. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık. Son dakikada Ahmed'in pozisyonu gol olsaydı galip gelebilirdik. Ancak hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Önümüzdeki Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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