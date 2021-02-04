Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Aldığımız 1 puan değerli
Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Burada aldığımız 1 puan değerli” dedi.
Süper Lig'in 23. Hafta maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Hamzaoğlu, deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün burada aldığımız 1 puan değerli. Göztepe bizden oyun anlamında daha iyi oynadı. İki takım da iyi mücadele etti. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık. Son dakikada Ahmed'in pozisyonu gol olsaydı galip gelebilirdik. Ancak hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Önümüzdeki Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları