Göztepe 2-2 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarını kaybeden Göztepe evinde 2 kez öne geçtiği maçta Yeni Malatyaspor'la yenişemedi: 2-2. Göztepe iki defa Ndiaye'nin golleriyle avantajı sağlasa da konuk takımda Mallan ve Ahmed'in golleri taraflara 1'er puan getirdi.
12'nci dakikada Göztepe'de sol kanattan çizgiye inen Tripic'in arka direğe yaptığı ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Halil Akbunar'ın pozisyonunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
13'üncü dakikada kontra atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, ceza sahası içinde sol çaprazdan yerden vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
38'inci dakikada ceza sahası yayının sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe'de Tripic'in vuruşunu kaleci Abdulsamed uzanarak kornere çeldi.
40'ıncı dakikada orta alandan yüklenen Yeni Malatyaspor'da orta alandan atılan uzun topu ceza sahası yayının üzerinde indiren Tetteh'ten pası alan Mallan, kaleye vurdu. Kaleci İrfan Can'dan seken topu bir kez daha önünde bulan Mallan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-1
41'inci dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa vuran Diabate'nin attığı şutta meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
53'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'da Mallan'ın pasıyla topla buluşan Tetteh, topa vurdui ancak kaleci İrfan Can kaleye gelen topu uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada sağ kanattan açılan ortada altı pas üzerinde göğsüyle yumuşatıp vole vuruşu yapan Tetteh'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
65'inci dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Zulj, ceza yayı üzerinde bekleyen Soner'e pas verdi. Topla buluşan Soner, sert bir şutla kaleyi denedi ancak kaleci Abdulsamed topu iki hamlede kontrol etti.
72'nci dakikada Göztepe'de Berkan Emir sol kanattan cezası içine ortaladı, Jahovic'ten seken topa kafa vuruşu yapan Zulj'un pozisyonunda top kaleci Abdulsamed'de kaldı.
73'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Halil Akbunar'ın kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndiaye, sert bir vuruşla savunmaya çarptırarak topu ağlarla gönderdi. 2-1.
77'nci dakikada Göztepe atağında sol kanattan Ndiaye'nin yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Halil Akbunar, kaleye yerden bir şut gönderdi, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.
79'uncu dakikada sol kanattan atak yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar'ın pozisyonunda top kale önünden sekerek auta çıktı.
82'nci dakikada orta alandan atak yapan Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'la paslaşan Ahmed Ildız, ceza sahası yayının önünden topa vurdu, meşin yuvarlak sağ kale direğinin üst direkle birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 2-2.
85'inci dakikada Göztepe'de ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden şut atan Berkan Emir'in pozisyonunda top sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
90+2'nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden topa vuran Zulj'un şutunda top kaleci Abdulsamed'in yaptığı kurtarışla kornere çıktı.
Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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