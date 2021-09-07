07 Eylül 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı!

Malatyaspor’a Kongolu golcü!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki golcü oyuncu Walter Bwalya ile kadrosuna kattı. Malatyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter." denildi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından Demokratik Kongolu Walter Bwalya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter." ifadelerine yer verildi.

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