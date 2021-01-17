17 Ocak 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Christian Cueva ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor’da ayrılık!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

ekiplerinden , ile yolların ayrıldığını açıkladı. Perulu oyuncu, 8. hafta oynanan Denizlispor maçından sonra kadro dışı bırakılmıştı.

'in 8. haftasında 'un evinde oynadığı Denizlispor maçı sonrasında Teknik Direktör 'nun raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan Perulu futbolcu Cueva'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasını statta izleyen Cueva ile müsabaka sonrası masaya oturan yönetim, yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.

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