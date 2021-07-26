Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas için, bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor harekete geçti. Malatya ekibi Brezilyalı futbolcu ile anlaştı. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Douglas'ın yeni takımı belli oldu.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Brezilyalı sağ bek Douglas, Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.

2019'da Barcelona'dan bedelsiz transfer edilen Douglas yaşadığı sakatlıklar ve kadro dışı kalması nedeniyle sadece 7 maçta süre alırken skor üretemedi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ