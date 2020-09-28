Semih Kaya Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, Türkiye'ye dönüyor. Ajansspor'un haberine göre bonservisini elinde bulunduran 29 yaşındaki stoper, Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Çekya ekibi Sparta Prag'da kiralık olarak forma giyen Semih Kaya sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli savunmacı, Prag ekibiyle çıktığı 28 maçta 2 gollük katkı sağladı.

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