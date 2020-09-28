28 Eylül 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Semih Kaya Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Semih Kaya Süper Lig'e döndü! Yeni takımı...
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Son olarak Çekya Ligi ekiplerinden 'da forma giyen , 'ye dönüyor. Tecrübeli stoper, ekiplerinden  ile anlaşma sağladı.

Bir dönem ekiplerinden 'da forma giyen , 'ye dönüyor. Ajansspor'un haberine göre bonservisini elinde bulunduran 29 yaşındaki stoper, ile prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Çekya ekibi 'da kiralık olarak forma giyen Semih Kaya sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli savunmacı, Prag ekibiyle çıktığı 28 maçta 2 gollük katkı sağladı.

Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

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