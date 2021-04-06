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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 vaka birden!

Süper Lig ekibinde corona şoku! 4 vaka birden...
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor.Sarı-siyahlılar yaptığı açıklamada 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Toto 'in 33. haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan 'da 4 ismin corona virüsü testi pozitif çıktı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki personel ve iki futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.



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