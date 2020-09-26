Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip yeni transfer Benik Afobe'nin 2 gol attığı mücadeleyi 3-1 kazandı ve 3 hafta sonunda ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanırken 3 hafta sonunda ilk kez 3 puanla tanıştı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 33. dakikalarda yeni transfer Benik Afobe ve 45+3'te Nwakaeme attı. Konuk ekibin tek golü ise 78. dakikada Adem Büyük (pen.) attı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 4'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.

MARLON İLK KEZ

Trabzonspor'da sezon öncesi Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından Süper Lig'de oynanan iki maçta forma giyemeyen yeni transferlerden sol bek Marlon, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilk kez resmi bir maçta bordo-mavili forma ile sahaya çıktı.

YUSUF 2 AY SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla takıma döndü. Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Lewis Baker'in sol taraftan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa arka direkte bulunan Benik Afobe'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Serkan Asan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Lewis Baker topu kontrol ederek pasını Benik Afode aktardı. Bu oyuncu da penaltı noktasına yakın yerden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

41. dakikada Cueva Brova rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek ortasını yaptı. Altıpas noktası üzerinde Adem Büyük'ün şutunda top fileleri gitti ancak hakem Özgür Yankaya VAR'a giderek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45. dakikada Flavio'nun pasında topla buluşan Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-0

47. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunu çizgi üzerinden Chebake çıkardı.

76. dakikada Hüseyin'in Adem Büyük'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jetmir Topalli'nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

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