Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Karim Hafez, Wallace, Mallan, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 FUTBOLCU EKSİK!

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Olcay Şahan ve Zeki Yavru, sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Teenage Hadebe ise kart cezalısı.

MESUT ÖZİL OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, bu maçta oynayamayacak. Covid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ve gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

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