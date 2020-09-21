21 Eylül 2020, Pazartesi

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Benjamin Tetteh Trabzonspor maçında oynayabilecek

Tetteh'in durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 3. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Sakatlığını atlatan sarı-siyahların yeni transferi , şans verilmesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

Ligdeki ilk puanını alarak moral bulan sarı - siyahlılarda maçı hazırlıkları başlarken, antrenman eksiği bulunan oyunculara yönelik yapılan çalışmada Tetteh de yer aldı.

Tamamen iyileştiği belirtilen Tetteh'in Trabzonspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Bu arada sarı - siyahlı yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta 1 ya da 2 isme imza attıracağı öğrenildi. Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacak olan Malatya ekibinin ilk hedefinin savunma transferi olduğu belirtildi.

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