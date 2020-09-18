18 Eylül 2020, Cuma

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Yeni Malatyaspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Malatya'da puanlar paylaşıldı!
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'in 2. haftasının açılış karşılaşmasında BtcTurk sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

'de 2. hafta karşılaşmasında BtcTurk ile karşılaştı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken konuk ekibin golünü 19. dakikada Halil Akbunar, ev sahibi takımın golünü ise 30. dakikada Adem Büyük (pen.) attı.

Malatyaspor bu sonuçla birlikte ilk puanını alırken, Göztepe ise 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem , penaltı noktasına gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

49. dakika Chebake'nin kullandığı taç atışıyla ceza sahasında topla buluşan Cueva'nın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

69. dakikada Cueva'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Zuqui'nin sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

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