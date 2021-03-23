"MUSTAFA MUHAMMED, 1 SEZON SONRA GİDER"

Mustafa Muhammed, Galatasaray'da iyi performanslara imza attı. Kimse onun bu kadar iyi başlamasını bekleyemezdi. Ben de beklemiyordum çünkü Mısırlı oyuncular yurt dışında zamana ihtiyaç duyuyor. Bu seviyede oynamaya devam ederse, sadece 1 sezon sonra bence daha büyük bir kulübe transfer olacaktır.