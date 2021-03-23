Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! "Türkiye'nin en büyüğü..."
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez, vatandaşı Mostafa Mohamed hakkında açıklamalarda bulundu. Mısırlı sol bek, Mostafa'nın 1 yıl sonra gideceğini ifade ederken, "Şanslı çünkü Türkiye'nin en büyük takımına transfer oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yeni Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez, Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in etkisiyle ilgili konuştu ve devre arasında kendisine transfer teklifi geldiğini de söyledi.
"MUSTAFA MUHAMMED, 1 SEZON SONRA GİDER"
Mustafa Muhammed, Galatasaray'da iyi performanslara imza attı. Kimse onun bu kadar iyi başlamasını bekleyemezdi. Ben de beklemiyordum çünkü Mısırlı oyuncular yurt dışında zamana ihtiyaç duyuyor. Bu seviyede oynamaya devam ederse, sadece 1 sezon sonra bence daha büyük bir kulübe transfer olacaktır.
"ŞU ANDA İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR"
Muhammed hakkında hoşuma giden şey şu: Şu anda İngilizce öğreniyor ve gelişimine devam etmeye çalışıyor. Geldiğinde doğru düzgün İngilizce konuşamıyordu.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDE..."
Mustafa Muhammed şanslı çünkü Türkiye'nin en büyük takımına transfer oldu. Bu da onun daha büyük liglere transfer olma şansını kesinlikle arttıran bir şey.
"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜÇLÜ İSİMLER VAR"
Bazıları Türkiye Ligi'nin zayıf, güçlü olduğunu ya da Mısır Ligi ile aynı seviyede olduğunu söylüyor ancak bu kesinlikle yanlış. Türkiye Ligi'nde çok güçlü oyuncular, büyük isimler var.
"İSPANYA'DAN TEKLİF ALDIM"
Devre arasında İspanya Ligi'nden teklif aldım. Ara transfer döneminin son günüydü, bu yüzden başkan reddetti çünkü benim yerime oyuncu alacak zamanları yoktu. Kulübün adını söylemeyeceğim ancak yaz aylarında tekrar gelme ihtimalleri var.
"TREZEGUET, ASTON VILLA'DA FARK YARATIYOR"
Trezaguet, Kasımpaşa'da parladı ancak hedef ligde kalmaktı, bu da oynadığı seviyeyi biraz etkiledi. Şimdi Aston Villa'da oynadığında fark yaratabilen bir oyuncu olduğunu daha net görebiliyoruz. (Sporx)
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