23 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! "Türkiye'nin en büyüğü..."

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez, vatandaşı Mostafa Mohamed hakkında açıklamalarda bulundu. Mısırlı sol bek, Mostafa'nın 1 yıl sonra gideceğini ifade ederken, "Şanslı çünkü Türkiye'nin en büyük takımına transfer oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

'un Mısırlı sol beki , 'da 'in etkisiyle ilgili konuştu ve devre arasında kendisine transfer teklifi geldiğini de söyledi.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...

"MUSTAFA MUHAMMED, 1 SEZON SONRA GİDER"

, 'da iyi performanslara imza attı. Kimse onun bu kadar iyi başlamasını bekleyemezdi. Ben de beklemiyordum çünkü Mısırlı oyuncular yurt dışında zamana ihtiyaç duyuyor. Bu seviyede oynamaya devam ederse, sadece 1 sezon sonra bence daha büyük bir kulübe transfer olacaktır.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...

"ŞU ANDA İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR"

Muhammed hakkında hoşuma giden şey şu: Şu anda öğreniyor ve gelişimine devam etmeye çalışıyor. Geldiğinde doğru düzgün İngilizce konuşamıyordu.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDE..."

şanslı çünkü 'nin en büyük takımına transfer oldu. Bu da onun daha büyük liglere transfer olma şansını kesinlikle arttıran bir şey.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...

"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜÇLÜ İSİMLER VAR"

Bazıları Ligi'nin zayıf, güçlü olduğunu ya da ile aynı seviyede olduğunu söylüyor ancak bu kesinlikle yanlış. 'nde çok güçlü oyuncular, büyük isimler var.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...

"İSPANYA'DAN TEKLİF ALDIM"

Devre arasında 'nden teklif aldım. Ara transfer döneminin son günüydü, bu yüzden başkan reddetti çünkü benim yerime oyuncu alacak zamanları yoktu. Kulübün adını söylemeyeceğim ancak yaz aylarında tekrar gelme ihtimalleri var.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'den flaş Galatasaray ve Mostafa Mohamed sözleri! Türkiye'nin en büyüğü...

"TREZEGUET, ASTON VILLA'DA FARK YARATIYOR"

Trezaguet, 'da parladı ancak hedef ligde kalmaktı, bu da oynadığı seviyeyi biraz etkiledi. Şimdi 'da oynadığında fark yaratabilen bir oyuncu olduğunu daha net görebiliyoruz. ()

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