25 Eylül 2020, Cuma

SÜPER LİG

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 7. kez karşılaşıyor

Trabzonspor ile Malatyaspor 7. kez
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek ile , Cumartesi günü oynayacakları maçla lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecekler.

'in 3. haftasında ile , Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek. Cumartesi günü saat 19.00 başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İlker Takpak yapacak.

Süper Lig'de iki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yeni Malatyaspor da 2 defa güle taraf oldu. Bordo-mavililer, attığı 11 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ise Trabzonspor 2-1 ve 3-1'lık skrolarla kazanmıştı.

Trabzonspor, Trabzon'da rakibine yenilmedi

İki ekip arasında 'da oynanan 3 maçta da ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.

İki takım da ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında 'a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük'e 3-0'lık skorla kaybederken, evinde de ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.

Fırtına'dan Trondsen açıklaması haberin devamı

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