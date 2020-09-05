Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da! İşte sözleşme detayları...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılılara bu kapsamda müjde gibi bir haber geldi. İşte yaşanan o gelişme ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri