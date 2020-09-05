Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da! İşte sözleşme detayları...
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Ganalı forvet Benjamin Tetteh'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Benjamin Tetteh, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağladı.
23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan sarı-siyahlı kulüp, Sparta Prag'a kiralama bedeli olarak 650 bin Euro ödeyecek. Ganalı forvetin satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro olarak belirlendi.
Geçtiğimiz sezon Çekya ekibinde 38 karşılaşmaya çıkan Tetteh, 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
Kulüp bu sözlerle transferi açıkladı:
"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."
TRANSFER ✍️— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 5, 2020
Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/OLVRveOs1c
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