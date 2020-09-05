05 Eylül 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da! İşte sözleşme detayları...

Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da! İşte sözleşme detayları...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

ekiplerinden BtcTurk , bir dönem 'ın da transfer listesinde bulunan Ganalı forvet 'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Geçtiğimiz yıllarda 'ın transfer gündeminde yer alan , ekiplerinden BtcTurk 'la anlaşma sağladı.

23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan sarı-siyahlı kulüp, Sparta Prag'a kiralama bedeli olarak 650 bin Euro ödeyecek. Ganalı forvetin satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro olarak belirlendi.

Geçtiğimiz sezon Çekya ekibinde 38 karşılaşmaya çıkan Tetteh, 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Kulüp bu sözlerle transferi açıkladı:

"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

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