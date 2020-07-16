16 Temmuz 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Malatyaspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.07.2020

BtcTurk , 'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Penaltı golüne boyun eğdik "Penaltı golüne boyun eğdik"
Beşiktaş tek attı 3 aldı Beşiktaş tek attı 3 aldı
Hikmet Karaman'dan yabancı kuralı yorumu! Hikmet Karaman'dan yabancı kuralı yorumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör