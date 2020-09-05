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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılılara bu kapsamda müjde gibi bir haber geldi. İşte yaşanan o gelişme ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.09.2020 11:02
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirmiş durumda.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor...

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya, Marco Benassi için resmi teklif yapan sarı-kırmızılıların yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor...

Takvim'in aktardığı habere göre Çizme basını, Mor Menekşeler'in bonservisi elinde olan Giacomo Bonaventura ile anlaştığını yazdı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor...

Gazetelere göre bu transferin bitmesi halinde Benassi gözden çıkarılacak.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor...

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina ile yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki Benassi'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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