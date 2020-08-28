28 Ağustos 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2020

ekiplerinden BtcTurk , Arjantinli kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve Malatya ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.

Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye! Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye!
Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu
Malatyaspor'da Karaman dönemi sona erdi Malatyaspor'da Karaman dönemi sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör