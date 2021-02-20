20 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya'dan müthiş geri dönüş!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında , 2-0 geriye düştüğü maçta 'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 26. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 2-0 ger,ye düştüğü maçta rakibini 72. dakikada ve 80 ile 84. dakikalarda Sokol Çikalleshi'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın golleriyse 24 ve 45+4. dakikalarda 'ten geldi.

bu sonuçla puanını 30'a çıkararak 10. sıraya yükseldi. Aynı puanda bulunan Yeni Malatyaspor ise 11. sıraya geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da 'yı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanına konuk olacak.

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