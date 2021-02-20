Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 2-0 ger,ye düştüğü maçta rakibini 72. dakikada Ismael Diomande ve 80 ile 84. dakikalarda Sokol Çikalleshi'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın golleriyse 24 ve 45+4. dakikalarda Adem Büyük'ten geldi.
Konyaspor bu sonuçla puanını 30'a çıkararak 10. sıraya yükseldi. Aynı puanda bulunan Yeni Malatyaspor ise 11. sıraya geriledi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün ve aynı saatte Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.
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