21 Ağustos 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı!

Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

ekiplerinden BtcTurk , Arjantinli orta saha 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren , kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Malatya ekibi, Arjantin ekibi Estudiantes'ten 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

28 yaşındaki Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

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