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Yeni Malatyaspor-Konyaspor | CANLI

Yeni Malatyaspor-Konyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta karşılaşmasında evinde ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

YENİ MALATYASPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Zeki, Kubilay, Acquah, Adem, Umut, Tetteh.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Jevtovic, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets.


YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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