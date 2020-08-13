13 Ağustos 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Kosovalı forvet Jetmir Topalli ile anlaştı

Yeni Malatyaspor'a Kosovalı forvet!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Süper Lig'de bu sezon düşme korkusu yaşamak istemeyen , transferde hareketli saatler geçiriyor. Sarı-siyahlılar Kosova milli takım oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

gelecek sezon güçlü kadro kurmak için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-siyahlılar Cueva, Lukoki, Murat Ağca'nın ardından Kosavalı golcü ile sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Jody Lukoki transferini açıkladı

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