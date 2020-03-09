09 Mart 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor gelecekten umutlu!

Yeni Malatyaspor gelecekten umutlu!
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'da teknik adamlığa 'ın getirilmesinin çıkılan ilk maçtan puan alınması camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti.

'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısındaki ilk puanını aldı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve 'in yerine 'ı getiren temsilcisi, uzun süre 10 kişi oynadığı karşısında aldığı 1 puanla camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti. Çarşamba günü erteleme maçında ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmak istiyor. Konyaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sarı kırmızılılarda Issam Chebake, Teenage Hadebe ve kart cezalısı oldukları için Karım Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ertelenen maçın hakemi resmen belli oldu! haberin devamı
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